Jeder sollte einen Beitrag zur Energiewende leisten

Ich kann diese negativen Berichte über Photovoltaik einfach nicht so stehen lassen. Ich habe meine PV-Anlage bereits neun Jahre und heize seit 25 Jahren mit einer Wärmepumpe. Natürlich bin ich nicht reich geworden damit, aber ich bin stolz darauf und freue mich, wenn jedes Jahr auf meiner Stromabrechnung am Ende ein Guthaben steht.

Müssen wir wirklich alles dem Kapitalismus unterwerfen und mit jedem Cent, den ich vielleicht Gewinn mache, spekulieren? Kann man nicht auch einmal aus Idealismus handeln?

Wer denkt über den Wertverlust eines Autos nach? Was bekomme ich für mein sündteures Auto nach 2, 5 oder vielleicht sieben Jahren? Da spricht man nicht darüber, das ist "das Auto". Dabei kann man mit einem teuren Auto auch "nur fahren". Ich werde auch in zehn Jahren noch mit meinem eigenen Strom den Geschirrspüler, die Waschmaschine etc. einschalten und die Zählerstände ablesen.

In diesen Zeiten sollte doch ein jeder einen Beitrag zur Energiewende leisten, auch wenn es nicht immer rentabel ist.

Ich hoffe, das ist ein kleiner Denkanstoß.







Annemarie Hack, 5723 Uttendorf