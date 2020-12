Jeder sollte einen Nachweis für den Test erhalten

SN-Lokalteil vom 14. 12. 2020: Ich bin absolut der Ansicht von LH Dr. Haslauer, dass auch in Salzburg jeder - auch negativ - Getestete einen schriftlichen Nachweis erhalten sollte. Da braucht es nicht gleich Geldgeschenke oder ähnliches. Aber es wäre wohl ein Minimum an Anerkennung und Dank für die Teilnahme am "Massen"test, einen Nachweis zu erhalten. Nach meiner Information erfolgt dies sehr wohl in Wien als auch - wenn angefordert - in Niederösterreich. Wie ich leider erleben durfte, verzichtet man bei uns auf diese Gegenleistung und wundert sich, wenn die Leute nicht teilnehmen.



Helmut Schwinger, 5020 Salzburg