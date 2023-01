Jeder verletzte Skifahrer ist zu viel

Vor zwei Wochen wurde in den Medien thematisiert, "brauchen wir eine Pistenpolizei?", Aussage: Nein, es gebe ja die zehn FIS-Regeln. Leider kennen die meisten Skitouristen und auch teilweise österreichische Skifahrer die zehn FIS-Regeln nicht. Dadurch wird gefahren, was das Zeug hält, zum Großteil ohne Rücksicht auf schlechtere Skifahrer und Kinder. Das Tempo wird nicht der Zahl von Skifahrern angepasst und es gibt viele andere Verstöße. Weder in Hotels noch bei den Seilbahnen wird mit Nachdruck auf die Regeln hingewiesen!

Allein im Krankenhaus Schwarzach werden zirka 11.000 bis 12.000 Verletzte in einer Skisaison behandelt. Wir haben aber noch das Krankenhaus Mittersill, das Tauernklinikum Zell am See, das UKH, das LKH und viele Privatkliniken.

Es gibt Kollisionen mit Fahrerflucht, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Primar Manfred Mittermair (KH Schwarzach), ich frage mich schon: Wenn es schon FIS-Regeln gibt, wieso werden diese nicht kontrolliert (SN-Lokalteil am 5. Jänner)? Wann wachen die zuständigen Verantwortlichen auf, die Tourismusmanager, Seilbahnmanager, Politiker, die für den Tourismus zuständig sind? Haben Sie den Spirit und versuchen Sie, Lösungen zu finden, um die vielen Schwerverletzten und Toten stark zu reduzieren. Jeder Verletzte ist zu viel!

Wir brauchen wie in den USA "Skiranger", die aufklären, informieren, wilde Raser aufhalten und von der Piste entfernen. Auch in Südtirol sind vermehrt Carabinieri unterwegs, die streng durchgreifen. Der Satz "Hauptsache die Betten sind voll" reicht nicht mehr!



