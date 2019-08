"Jedermann" 11. August 2019 - 21 Uhr

Streckenweise enttäuschend und am Ende peinlich! Schade für die guten Schauspieler, weil der letzte Eindruck bleibt. Was der "Teufel" da abliefert, passt bestenfalls zu einem Krampuslauf, aber nicht auf eine Festspielbühne. Ein Schauspieler sollte doch auch einen gewissen Anspruch an seine Rolle haben, z.B. auch, dass man als Geistlicher nicht in "Django-Manier" zur Abschreckung zwei Kreuze unter der Soutane aufblitzen lässt.

Ich habe seit den 80er Jahren schon viele Aufführungen besucht und Anpassung an das 21. Jahrhundert hin oder her - guter Geschmack hat kein Ablaufdatum.

Das Highlight des Abends hat sich für uns am Rande der Bühne abgespielt, als wir auf den Einlass gewartet haben. Ein Mann (Obdachloser?) ist uns aufgefallen. Bisschen verwahrlost in der Kleidung, große Tasche dabei, beschwerlicher Gang, doch irgendwo war ein Rest an Würde zu erkennen.

Meine Tochter (20) war extrem berührt. "Mama", sagte sie, "vielleicht hatte er mal ein anderes Leben und hat sich für eine Stehplatzkarte angestellt". Im Gemenge hatten wir ihn kurz aus den Augen verloren, als er plötzlich wieder auftauchte und die Treppe Richtung Bühne hinunterschlurfte. Wir hatten Tränen in den Augen und das Staunen war groß, als er dann als "armer Nachbar" auf der Bühne stand. Teil der Inszenierung oder nicht - das war große Schauspielkunst! Danke Helmut Mooshammer!

Zum Schluss möchte ich noch mein Befremden darüber ausdrücken, dass es für sich für Tobias Moretti (TV-Interview) nicht erschließt, dass so viele Besucher zum "Jedermann" in Tracht kommen. Nun, Herr Moretti - weil es festlich ist, regional und man vielleicht den Protagonisten damit Respekt zollt.

Einfach zum Nachdenken!





Brigitte Langwallner, 5151 Nußdorf