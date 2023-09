Jedermann erreicht einen Tiefpunkt

Großen Dank an Frau Hedwig Kainberger für diese mutige Aussage (SN, 21. August 2023). Hugo von Hoffmansthal war Schriftsteller und Dichter, sowohl Schauspieler als auch Regisseure sollten nicht am Text herummanipulieren. Die Art der Sprache erfordert Können von den Schauspielern, leider hat das gelitten. Die Art der Sprache verlangt aber auch von den Zuhörern eine große Aufmerksamkeit, um die Botschaft die uns vermittelt werden soll, zu begreifen.

Max Reinhardt hat sich ja was Bestimmtes gedacht, den Jedermann vor der Fassade des Doms zu spielen, aber das ist verloren gegangen. Es war einmal eine einfache Bretterbühne vor dem Dom, ohne aufwändige Kulissen, es waren Schauspieler, die solche Texte ordentlich sprechen konnten, es muss keine Show sein bei der der Text und somit der Sinn verloren geht. Ich habe einen starken persönlichen Bezug zum Jedermann, war 1946 Fackelbub, spielte den Jedermann 1947 in einer Kinderaufführung, ich habe seit 1946 jeden Hauptdarsteller gesehen. So habe ich die Hoffnung, dass im Jahr 2024 Vernunft einkehrt und wieder dem Stück gedient wird und nicht Regisseur.

Roland Huber, 5020 Salzburg