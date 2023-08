Jedermann(-frau) muss mal!

Der schnöde Mammon regiert nicht nur die Welt, sondern auch über das Grundbedürfnis, sich vor einer "Jedermann"-Vorstellung auf dem Domplatz in Salzburg noch einmal zu erleichtern.

Denn was ansonsten bei jedem Theaterbesuch der Welt vor den Vorstellungen kostenfrei zur Verfügung steht, schlägt sich in Salzburg mit 50 Cent zu Buche. Damit nicht genug, befindet sich das stille Örtchen auch nicht auf dem Gelände der Veranstaltung, sondern außerhalb und ist nicht mehr und nicht weniger als die öffentliche Toiletteanlage mit dem klingenden Namen "Dombögen".

Verschärfend kommt hinzu, dass die dort im Auftrag des Magistrats Dienst tuende Klofrau die WC-Gebühr auf den Cent genau verlangt, denn sie muss das Geldstück in den dafür vorgesehenen Schlitz an der WC-Türe einwerfen. Dass sie weder wechseln noch herausgeben kann, bringt Unruhe in die WC-Gesellschaft der wartenden Frauen. Angesichts der länger werdenden Schlange verfluchen manche im Stillen die vorangegangene ausschweifende Aufnahme von Getränken, andere wünschen die unschuldige Klofrau mehr oder weniger deutlich zum Teufel.

Schön, dass es in der aufgeheizten Stimmung auch gute Gesellinnen gibt, die ihre 50-Cent-Münzen zusammenkratzen, mit ihren Leidensgenossinnen teilen und so zwar nicht jeder Frau, aber zumindest einigen den WC-Besuch legal ermöglichen.

Indessen klagt die Klofrau mit Recht ihr Leid über das ihr zu Unrecht angelastete täglich wiederkehrende WC-Chaos und lässt in der Folge der Toiletten-Anarchie freien Lauf, indem sie das Nachwischen nach jedem WC-Gang unterlässt und bei so mancher vom Harndrang Geplagten aber 50-Cent-Losen Gnade vor Recht ergehen lässt, um möglichst vielen Wartenden Erleichterung zu verschaffen. Es darf vermutet werden, dass es trotzdem nicht alle rechtzeitig vor Beginn der Vorstellung geschafft haben.

Als Ergebnis dieses persönlich erlebten Spiels wollen wir Frauen den guten Glauben an eine bessere Lösung der hygienischen Versorgung nicht aufgeben und appellieren an die Salzburger Stadtverwaltung und an die Salzburger Festspiele, doch ein gutes Werk vor allem für die weiblichen "Jedermann"-Besucherinnen zu tun.

Wer weiß, wie lange sich das die Generation X noch gefallen lässt.



Helga Schlechta, 2345 Brunn am Gebirge