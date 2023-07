"Jedermann" im Großen Haus

Der Architekt des Großen Festspielhauses hat dieses für Konzerte und Opern geplant - jedoch nicht für Theaterstücke. So bleibt auch der "Jedermann" im Festspielhaus immer nur zweite Wahl. Kritiker aus Funk und Medien nehmen üblicherweise in den besten Reihen Platz, um so das Optimum sowohl optisch als auch akustisch aus der Aufführung mitzunehmen. Bei der diesjährigen Premiere war es schon in Reihe 23 vielfach unmöglich, akustisch dem gesprochenen, geschweige denn dem gesungenen Wort zu folgen. Bereits in der ersten Szene wurde Anja Plaschg von der Musik so übertönt, dass man außer einzelnen Gesangsfetzen nichts mehr von dem Text mitbekam. Leider setzte sich dies über die gesamte Aufführung fort. Wieso es bei Opern möglich ist, auch ohne Mikrofonverstärkung und Lautsprecher dem Text der Darsteller folgen zu können, bleibt hierbei ein Rätsel. Aus diesem Grund kann allen nur empfohlen werden, auf den Besuch des "Jedermann" im Festspielhaus zu verzichten, wenn sie sich nicht wirklich in der Mitte der ersten Reihen befinden. Zumindest so lange, bis an einer besseren Platzierung der Musiker gearbeitet wurde.

Nachsatz: Dass es auch anders geht, zumindest akustisch, nämlich klar und deutlich, bewies die Letzte Generation mit ihrer Einlage.

Priv.-Doz. Dr. Jörg Hutter, 5020 Salzburg