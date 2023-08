Jedermann: Kann es sein, dass man den Vergleich scheut?

Der Analyse von Hedwig Kainberger "Jedermann" erreicht einen Tiefpunkt kann ich nur voll und ganz beipflichten.

Da sich von Regie Seite offensichtlich Bedenken verdichten, dass dem Publikum von heute die Kernaussage des Stückes nicht mehr zumutbar, sondern möglicherweise moralinsauer aufstoßen könnte, drifteten die letzten Inszenierungen galoppierend in eine belanglose Harlekinade ab.

Schon erstaunlich, dass dieses antiquierte Stück ohne gröbere Regietheater-Accessoires bislang problemlos 100 Jahre überstanden hat.

Man wagt es nicht, die Geschichte weiterzuspinnen:

Um alle Befindlichkeiten, Bedürfnisse und Forderungen der heutigen Zeit adäquat abbilden zu können, sollte der nächste Jedermann zumindest Transgender sein, ein Geschlechterwechsel zwischen Jedermann und Buhlschaft wäre fast noch besser. Die Guten Werke werden von einem Afroamerikaner verkörpert, zumindest ein Rollstuhlfahrer auf der Besetzungsliste ist obligat.

Jedermann? Eher Projekt: "Jederfrau 2.0"

Eine Aufführung, die mich in der Studentenzeit begeistert, mich immer wieder ergriffen hat und mir Gänsehaut bescherte, war die vom ORF aufgezeichnete Version aus dem Jahr 1983, die auch in der Publikumsgunst ganz oben steht (vergleiche die Publikums Votings der Siemens Festspielnächte).

Leider hat man es bislang verabsäumt, diesen "Jedermann Goldstandard" als Festspieldokument zu veröffentlichen. K.M.Brandauers 80er und das 40-jährige Jubiläum dieser Haeusserman-Inszenierung wären heuer Grund genug gewesen, sich dieses Kleinods anzunehmen.

Kann es denn sein, dass man den Vergleich scheut?



Dr. Martin Weinkamer, 5500 Bischofshofen