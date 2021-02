"Jedermann" soll nicht sterben

Zu "Die Festspiele sollen im Sommer ganz normal stattfinden" (SN vom 13. 2. 2021): In diversen Leserbriefen wurde schon zum Ausdruck gebracht, dass der Festspiel-Jubilar "Jedermann" nicht mehr in unsere Zeit passt. Zumal in unserer dekadenten Gesellschaft viele mit "Glauben an Gott" nichts mehr anfangen können. Der Botschaften, den "Jedermann" einfach sterben zu lassen, kann ich absolut nichts abgewinnen.

Ich meine, dass der "Jedermann" seine absolute Daseinsberechtigung hat; allerdings sollte man dieses hervorragende Mysterienspiel nicht durch ein falsches Regietheater verzerren, sondern den "Jedermann" wieder so aufführen, wie ihn Hugo von Hoffmannsthal geschaffen und und wie er seine Darstellungen und Aufführungen der Salzburger Festspiele mit Attila Hörbiger, Ewald Balser, Curd Jürgens (mit der großartigen Senta Berger als Buhlschaft), Will Quadflieg, Maximilian Schell u. a. als "Jedermann" erleben ließ.

Meine Bitte an die Frau Präsidentin der Salzburger Festspiele 2021 wäre, quasi als "Abschiedspräsent", der Festspielgemeinde den "Jedermann" in der früheren Dramatik und Ausstattung "wiederzugeben".

Gottfried L. Leitner, 1010 Wien