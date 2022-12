"Jedermannsrecht" zur Diskussion stellen

Kein Jahr ohne Aufregung um die Gaißau. Nun sperrt ein Grundbesitzer eine beliebte Aufstiegsspur von Tourengehern. Und darf das offensichtlich. Da fällt mir Schweden dazu ein. Dort gibt es das "Allemansrätt", zu deutsch "Jedermannsrecht", welches jedermann (ich nehme natürlich an, dass damit auch Frauen und Kinder gemeint sind) den freien Zugang zur Natur sichert. Selbst das Campieren in der Natur ist erlaubt. Auch Hunde sind kein Thema und dürfen dabei sein. Ähnliche Gesetze gibt es in Finnland, Norwegen, Schottland und der Schweiz, wo es "Jedermannszutrittsrecht" heißt.

Wenn man sich die Auswüchse so mancher Grundbesitzer allein in der Umgebung um die Landeshauptstadt ansieht, welche sich ehemalige Wanderwege einfach einverleiben und die Wanderer auf schmale rutschige Steige, gesäumt oftmals noch von Stacheldraht, zwingen, dann ist es höchst an der Zeit, dass auch in Österreich über ein ähnliches Gesetz diskutiert wird. Damit erledigt wäre dann auch die leidige Diskussion über den freien Zugang zu den Seeufern. Wäre ja interessant, was bei einer Volksabstimmung darüber herauskommen würde.

Gar nicht zu akzeptieren sind die meist anonym verbreiteten Verleumdungen, wie furchtbar sich die in der Natur Erholung suchenden aufführen würden. Sowas kennt man ja zur Genüge, wenn es um Ausländer, Arbeitslose usw. geht. Hier wird das Fehlverhalten Einzelner - das gibt es übrigens überall - einer ganzen Gruppe zur Last gelegt, um sein eigenes fragwürdiges Verhalten damit zu legitimieren.



Hans Maislinger, 5020 Salzburg