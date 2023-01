Jedes Töpfchen braucht ein Deckelchen . . .

Die Frau Minister Gewessler lehrt den Bürgern das Stromsparen (. . . beim Kochen den Deckel auf das Töpfchen), plädiert für E-Autos, obwohl wir in Österreich und in der EU nicht mehr wissen, woher wir den ganzen (Fracking-)Strom dafür bekommen, lässt eine überbordende Teuerung von Öl und Treibstoffen (Diesel) zu und belegt den Bürger darüber hinaus mit einer CO2-Steuer, die ihn im Gesamtkonzert ans Existenzminimum bringt. Und was leisten der Staat, das Land und die Gemeinden?

Beispiel: "Ich musste um 5.00 Uhr frühmorgens von Seekirchen kommend durch die Imbergstraße und Giselakai fahren, stelle fest, dass die Straßen auto- und Menschenleer sind und werden - offensichtlich die ganze Nacht - mit allen verfügbaren Lampen taghell erleuchtet." Frau Gewessler, wo ist hier Ihr Deckelchen? Das sollte doch nicht so schwer sein mittels Dämmerungsschaltern, Dimmern, einzelnen Abschaltungen usw., um in ganz Österreich ordentlich Strom zu sparen.

Wie blöde muss der Bürger eigentlich noch werden, dass er sich all die Idiotien gefallen lässt?







Dipl.-Ing. (FH) Dietrich Marius, 5201 Seekirchen