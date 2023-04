Jesu neue Kleider in der Kirche Mülln

Während zu den Osterfestspielen 2023 seitenlang von den Neuinszenierungen berichtet wurde, sind Jesu neue Kleider in der Pfarr- und Wallfahrtskirche zu Mülln - sieht man von der unmittelbaren Gemeinde ab - eher unbeachtet geblieben. Nicht nur, dass seit heuer das spätgotische monumentale Kreuz (vom Wiener Meister Jakob Kaschauer, um 1453), das jahrhundertelang unbeachtet an der Außenwand des Chores dem Wetter ausgesetzt war, nun im Innenraum seine liturgische Auferstehung feiert, die Pilger und Besucher von Mülln finden auch ein völlig neu gestaltetes Heiliges Grab (in der oberen Dreifaltigkeitskapelle) vor und seit der Karsamstagsnacht auch einen neu eingekleideten Auferstandenen.

Wie mir der Mesner, der kunstsinnige Benediktinerfrater Gerhard Hofinger, versicherte, gibt es diese Art von Seidenbrokat in original barockem Design gewebt derzeit nur mehr in Spanien zu erwerben. Die monumentale Müllner Figur Jesu, deren älteres Pendant in der Stiftskirche zu St. Peter zu bewundern ist (von Hans Waldburger, um 1630), stellt eine bewusste Kopie (nach 1650) nach der in St. Peter dar.



Prof. Dr. Adolf Hahnl, 5020 Salzburg