Jetzt bitte mutig sein!

Was spricht angesichts der aktuellen Äußerungen der Seilbahnwirtschaft sowie der Touristiker dagegen, wenn die Salzburger Landesregierung die schwammigen und halbherzigen Regeln der Bundesregierung nachschärft und die 2-G-Regel für die Wintersaison vorgibt? Seilbahner wie Touristiker haben kein Problem damit, Spitzenmediziner wie Primar Dr. Greil fordern das ebenfalls, wozu abwarten? Es braucht jetzt bitte etwas Mut und wenn ihn schon die Bundespolitik in Wien nicht hat, dann eben wir hier in Salzburg und vielleicht auch die Tiroler und Vorarlberger. Es braucht eine gute Wintersaison, sonst haben wir wieder tausende Arbeitslose mehr und Betriebe, die nicht mehr durchhalten werden. Bitte handeln, jetzt, entschlossen!

Günter Österer, 5020 Salzburg