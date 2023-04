Es nervt! In Österreich wird an allem herumgemäkelt. Erst müssen die "Töchter" in die Bundeshymne. Jetzt kommen die Landeshymnen dran.

Die Kritiker mögen einmal nach Frankreich blicken. Dort wird seit 1792 die Marseillaise gesungen: "Zu den Waffen, Bürger, formt eure Truppen! Marschieren wir!"

Was sagen die Franzosen dazu? Sie singen stolz mit!



Bärbel Schalber, 5020 Salzburg