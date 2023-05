Jogginghosen-Verbot ist lächerlich

Lebensmittelpreise schießen in die Höhe, Mieten steigen, das Leben wird generell immer teurer und was macht die Wiener FPÖ? Sie fordert allen Ernstes ein Jogginghosen-Verbot in Schulen. Es ist schon seltsam, dass eine Partei, die sich angeblich so sehr für Grund- und Freiheitsrechte stark macht, nun Regeln fordert, welche die Persönlichkeit und Individualität der Kinder und Jugendlichen einschränken. Wer Jogginghosen im Unterricht verbieten will, hat jedenfalls die Kontrolle über seine Prioritäten verloren.





Dipl.-Päd. Ingo Fischer, 9473 Lavamünd