Josef-Rehrl-Schule lebt aktive Inklusion

Bezugnehmend auf den Leserbrief "Recht auf Unterricht in Gebärdensprache" vom 27. 6. 2023 sind auch wir, der Elternverein der Josef-Rehrl-Schule, uneingeschränkt der Meinung, dass die Vorkommnisse an der Taubstummenanstalt in der Vergangenheit aufgearbeitet werden müssen. Auch hinsichtlich einer möglichen Umbenennung der Josef-Rehrl-Schule ist unseres Wissens die Gehörlosengemeinschaft bereits von den zuständigen politischen Gremien eingebunden worden.

Um Missverständnisse zu vermeiden, ist uns jedoch wichtig festzuhalten, dass die heutige Josef-Rehrl-Schule nichts mit der damaligen Taubstummenanstalt bzw. der Sonderschule für ausschließlich hörbeeinträchtigte Kinder gemein hat. Sie ist eine Schule für hörende und hörbeeinträchtigte Kinder, die, ohne sich gegenseitig zu verurteilen, gemeinsam in einer Schulgemeinschaft ihre Ausbildung absolvieren. Die Inklusion und die mit ihr verbundenen so wichtigen und wertvollen sozialen Werte werden auch den Kindern, die keine Beeinträchtigung haben, vermittelt - in einer Weise, die an Qualität kaum zu übertreffen ist. Diese sozialen Werte bereichern die Kinder auf ihrem gesamten Lebensweg.

Die Josef-Rehrl-Schule ist unserer Meinung nach daher ein sehr gelungenes Beispiel dafür, aktive Inklusion zu leben.

Durch den Leserbrief könnte auch der Eindruck entstehen, dass die Bereitstellung der österreichischen Gebärdensprache (ÖGS) als Unterrichtsfach oder -sprache die individuelle Entscheidung einer Schule ist. Die Erweiterung der Lehrpläne liegt rechtlich jedoch in den Händen des Bildungsministeriums. Tatsächlich findet an unserer Volks- und Mittelschule in jeder Klasse für alle Kinder (unabhängig von ihrem Hörvermögen) ein Erlernen der ÖGS als eigenes Unterrichtsfach statt. Es wäre uns als Eltern ein großes Anliegen, die ÖGS auch in der Oberstufe fix im Lehrplan zu verankern. Sowohl wir als auch die Pädagogen/-innen der Schule haben daher in den vergangenen Jahren mehrfach beim Bildungsministerium nachgefragt - leider ohne Erfolg.



Elke Lebesmühlbacher, Obfrau des Elternvereins der Josef-Rehrl-Schule