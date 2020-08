Juan Diego Flórez: Wie im Himmel

Das Konzert beginnt. Die hohen Erwartungen werden gedämpft, obwohl die Darbietung vollkommen dem abendlichen Motto entspricht: Canto lirico. Die Tenorstimme ist fein geführt, lyrisch-durchsichtig zum etwas zu füllig pedalierten Klavier. Die Beethoven-Lieder sind hübsch, man hört zu und unterhält sich harmlos, lächelt zur eindeutigen Zweideutigkeit von "Der Kuss" op. 128. Doch die Schwüle des Abends und das Corona-Setting dämpfen die Atmosphäre.

Man wertschätzt den klugen Aufbau der Programmierung, die chronologisch schon die allmähliche Intensivierung der romantischen Stimmung verspricht (die Kompositionen durchschreiten ansteigend den Zeitraum von 1794-1896) und wird plötzlich von Juan Diego Flórez berührt, der seine Stimme im Arienton vertieft, mehr Körper gibt. Dazu verwendet er jetzt diese metallisch-hellen Resonanzen, die - meiner Meinung nach - nur er im Plural besitzt. Die ersten Bravo-Rufe aus dem Publikum zu Bellinis "Ma rendi pur contento". Der Rest ist absehbar im Liederabend eines Sänger-Superstars: Ein Highlight folgt dem anderen, während bei Verdi der Pavarotti-Ton gestreift wird, erfolgt ein unmittelbarer Wandel mit der französischen Sprache zu hemmungsloser Eleganz in Stimme und musikalischem Gestus. Es endet in dem ohnehin kompositorisch perfekten "Che gelida manino" Puccinis. Einfach entzückend, zum Abschluss noch einmal so galant hofiert zu werden. Doch: Dann kamen die Zugaben.

Die erste noch überraschend, da sie zurzeit eigentlich sehr sparsam gewährt werden. Die zweite eine bereits nach den Eingangstakten beklatschte Bravour-Arie Flórez. Ein Saaldiener kam und arrangierte den Sessel. Danach begann das Konzert von Neuem: Ein Moment der perfekten Schönheit nach dem anderen, man war plötzlich in einer Situation von Barmusik oder abendlicher Feier im Freundeskreis, dabei improvisierte Flórez über Lieder wie "Cielito Lindo" oder "Cucurucucu Paloma", zu denen schon unsere Großväter Herzen brachen! Nach einer kleinen einladenden Geste sang das Publikum (trotz kleiner Textschwierigkeiten) völlig entspannt den Refrain mit. Als der Saaldiener im Applaus den Stuhl wegstellte, drückte es seine Empörung darüber in ironischen "Buhs" aus. Flórez kam wieder mit der Gitarre, der Stuhl fehlte, als eine energische weibliche Stimme aus dem Parkett (vorne links) dem Saaldiener Beine machte ("Jetzt bringen's endlich den Sessel!"), reagierte das restliche Publikum herzlich amüsiert. Wohin war die Anspannung des Anfangs verschwunden?

Kurz: Als Abschluss - schon wieder ein alter "Hadern" - "Nessun dorma" aus Puccinis Turandot und am Ende der gefühlt beste Ton des Konzerts bei einer Vielzahl von vorhergehenden Spitzentönen. Man ist einfach sprachlos.





