Jüdisches Leben?

Nach dem Motto "neue Besen kehren gut" möchte der neue Präsident Elie Rosen der jüdischen Gemeinde in Salzburg mehr Gewicht und Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit verschaffen. Was mir aber in seinen Ausführungen fehlt, ist

ein ausdrücklicher Dank an Marko Feingold und seiner Gattin Hanna. Als nicht Salzburger wird ihm wohl die aktive Öffentlichkeitsarbeit durch Marko Feingold in unzähligen Vorträgen, besonders in Schulen vor jungen Menschen, entgangen sein.

Und ich hoffe, er hat auch nicht übersehen, dass durch den "Marko Feingold-Steg" ein deutlicher Hinweis auf das Judentum in unserer Stadt gesetzt wurde. Mit der

Präsidentschaft hat Elie Rosen eine schwere Bürde auf sich genommen und es ist ihm viel Erfolg zu wünschen.



Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg