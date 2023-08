Jugend in Salzburg

Ich bin 17 Jahre alt und lebe in Salzburg. Ich möchte dieses Schreiben damit beginnen, ein Gespräch zu rekapitulieren, welches ich neulich geführt habe. Als ich kürzlich eine neue Bekanntschaft machte, in etwa gleichen Alters wie ich, wurde ich gefragt, ob ich aus Salzburg käme. Ich entgegnete mit einem "Ja", obwohl es mir anders lieber wäre, und bekam als Antwort ein "Mein Beileid, wir teilen das gleiche Leid".

Es hat mich weder stutzig gemacht noch gewundert, dies zu hören. Im Gegenteil, ich musste schmunzeln, weil ich mich mit dieser Antwort nur allzu gut identifizieren kann und weiß, dass es in Salzburg viele Jugendliche gibt, deren einzige Ambition es ist, diese Stadt möglichst bald zu verlassen, auch wenn sie ansonsten planlos sind.

Und bevor Sie mir erklären wollen, dass meine (unsere) Empörung nicht gerechtfertigt ist, da es auf der Welt ohnehin zu viel Leid zu erfahren gibt und es uns hier in Österreich verhältnismäßig gut geht, haben Sie ganz klar vergessen, wie es ist, 17 zu sein in einer Stadt, die ihrer Jugend nichts bieten möchte. Und glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass ich mir in der Tat darüber im Klaren bin, wie privilegiert wir in diesem Land leben können.

Dennoch ändert dies nichts an der Tatsache, dass ich jedes Mal weinen will, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme und zwar nicht aus Freude. Ich hab keine Lust auf eine Stadt, die sich klar auf ihrem Ruf als "Ach-so schöne malerische Geburtsstadt Mozarts" ausruht, doch bei einem Blick hinter die Kulissen, sprich der dritten bis vierten Runde durch die Altstadt, nichts anderes hergibt, als Cappuccino ab 4,20 Euro und ein Stück Sachertorte für 5 Euro (ich werde mit jenem sarkastischen Unterton fortfahren).

Im Winter ist es ab 18.30 Uhr sowieso kaum auszuhalten, da wir unsere Traditionen eben gerne beibehalten und deshalb jedes Geschäft, in dem man sich bei Minusgraden aufwärmen kann, geschlossen hat. Falls überhaupt noch ein paar Läden übrig sind, denn die Getreidegasse sowie auch die Kaigasse scheinen in letzter Zeit auch nicht mehr sonderlich voll besetzt zu sein. Und wenn sich nicht mal mehr der von Einheimischen sowie von Touristen heiß begehrte "McDonalds" die Mietpreise leisten kann, ist es meines Erachtens nach ein klares Indiz dafür, dass die Förderungen der Regierung für den am Stadtrand liegenden Europark der Altstadt wohl nicht sonderlich gut tun.

Aber falls im Winter dann doch alle Stricke reißen, kann man sich wenigstens noch in der leerstehenden "AVA-Passage" aufhalten. Mit aufhalten meine ich lediglich stehen. Dort kann man dann so lange verweilen, bis man gezwungen ist, den letzten Bus um 23.15 Uhr zu nehmen, da man zu einer späteren Uhrzeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sonst nicht mehr nach Hause kommt.

Wer seinen Samstagabend nicht am verrufenen Rudolfskai verbringen möchte, dem bleibt es alternativ übrig, verzweifelt nach einem Event, Konzert oder Rave in der Salzburger Jugend-Szene zu suchen, von denen es ohnehin zu wenig gibt. Und wenn dann mal, dank des "5020-Festivals" etwas Dynamik in diese Stadt gebracht wird und man das Gefühl hat, Salzburg wurde wenigstens über den Sommer zum Leben erweckt, kürzt der Stadtsenat dem Jugendkulturfestival das Budget, damit das "Kaiviertel-Festival" auch noch davon profitieren kann. Da wirft sich einem nur die Frage auf, warum unser Stadtsenat zwar beide Festivals stattfinden lassen will, aber dann nicht genügend Mittel zur Verfügung stellt, um einen Ablauf ohne Programmkürzung möglich zu machen. Denn an Finanzierungsmöglichkeiten kann es uns in Salzburg wohl kaum fehlen. Nebenbei muss man als Jugendliche/-r auch noch die horrenden Preise, gemacht für den Massentourismus dieser Stadt, hinnehmen.

Und wenn Ihnen meine geschilderte Problematik jetzt belanglos vorkommt, scheue ich mich nicht zu behaupten, dass Sie Teil des Problems sind. Dem Problem, dass Salzburg keinen Platz für seine Jugend hat.

Hiermit richte ich mein Anliegen an die Entscheidungsträger/-innen dieser Stadt und an Sie alle, die das hier lesen. Bitte zeigen Sie endlich Engagement für Salzburgs Jugend.

Dies kann durch Begegnungszonen im öffentlichen Raum, Open-air-Aktivitäten wie zum Beispiel einen regelmäßigen Flohmarkt in der Innenstadt, der speziell junge Leute ansprechen soll, Freiluftprogramme in Parks und auf den Plätzen oder Flächen, die für Streetart genutzt werden können, erfolgen.

Des Weiteren ist es mir auch nicht erklärlich, warum der Almkanal jedes Jahr bereits Anfang September abgelassen wird, obwohl zu dieser Jahreszeit meist noch einmal mit einer Schönwetterperiode zu rechnen ist. Nicht zu vernachlässigen ist außerdem ein Angebot im Herbst und Frühjahr, dieses ist nämlich so gut wie gar nicht vorhanden.

Polly Mila Moser, 5020 Salzburg