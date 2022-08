Jugend und Höflichkeit kann funktionieren

Zum Leserbrief "Jugend und Höflichkeit": Sehr geehrter Herr Aberer, ich bin ein Großstadtkind - aufgewachsen in München, als Jugendliche habe ich als Kind von Expats in Bangkok gelebt. Fremde auf der Straße begrüßen war also für mich eher nicht angesagt. Seit ein paar Jahren wohne ich in Oberndorf. Abgesehen davon, dass man sich hier generell auf der Straße mit einem "Griaß di" grüßt (auch wenn man sich nicht kennt), bin ich immer wieder positiv überrascht, wenn mich Kinder oder Jugendliche, die ich nicht kenne, von sich aus grüßen - da ich das nicht gewohnt bin. Zumindest hier "auf dem Land" (obwohl Oberndorf ja eine Stadt ist) funktioniert "Jugend und Höflichkeit" also noch ganz gut!





Yvonne Schwarte, 5110 Oberndorf