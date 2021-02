Jugend während des Kriegs

Wenn wir heute hören, dass die heutige Jugend psychische Probleme im Zusammenhang mit der Coronakrise hat, dann möchte ich quasi zum Trost Folgendes erzählen.

Als ich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs jung war, hörte ich oft des Nachts die Sirenen und es gab Fliegeralarm. Wir mussten aufstehen und gingen dann, ausgestattet mit einem kleinen Koffer und einem Klappsessel, in den nächstgelegenen Stollen der nahen Stadtberge und warteten, bis wieder Entwarnung gegeben wurde. Der weitere Schlaf war dementsprechend kurz. Am nächsten Morgen mussten wir bald aufstehen, weil die Schulen um 8 Uhr begannen. Um neun Uhr war nämlich oft ein neuer Alarm, man musste wieder in einen Stollen gehen. Nicht selten spürten wir den Boden beben, wenn draußen Bomben fielen.

Wenn wir draußen waren, mussten wir oft von Toten erfahren, einmal von zirka 80 beim ersten Angriff auf die Kaigasse.

Ich kann mich erinnern, dass wir Kinder einmal nach Bombentreffern im Andräviertel eingeteilt wurden, bei der Räumung von Straßenschäden mitzuhelfen. Der Auftrag wurde allerdings rasch widerrufen, als man feststellte, dass es in dieser Gegend Blindbomben gab, die also nicht explodiert waren.

Ich hatte mir damals die Hände blutig verletzt, als ich sie mit Schnee reinigen wollte. Ich hatte nämlich nicht bemerkt, dass sich darin kleine Glassplitter befanden.

Trotz all dieser erheblichen Probleme haben wir überlebt und sind, wie ich und glücklicherweise auch viele meiner Freunde und Bekannten, alt geworden, und so möge es auch der heutigen Jugend ergehen.



Dr. Wolfgang R. Gassner, 5020 Salzburg