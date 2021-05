Jugend wird nicht ernst genommen

Im Leserbrief "Schichtbetrieb an den Schulen nicht sinnvoll" (SN vom 22. 4.) beschreibt der 17-jährige Kilian Schiefer, dass Lernende trotz ständigen Einhaltens der Coronamaßnahmen lediglich zwei Tage die Woche in Präsenz unterrichtet werden dürften. Es sei nicht möglich, sich den Stoff online in derselben Qualität zu erarbeiten, wie das in Präsenz der Fall sei. Das Level, das in zahlreichen Tests und Schularbeiten immer noch gefordert werde, könne so nicht gehalten werden.

Ich bin selbst Schülerin in Salzburg und stimme dem Autor vollinhaltlich zu. Die Systemrelevanz der jungen Generation wird ständig heruntergespielt. Während Lobbyisten/-innen immer mehr Sonderregelungen für ihre Unternehmen herausschlagen und Querdenker/-innen auf den Straßen ohne Masken demonstrieren gehen, fühlt man sich übergangen und nicht ernst genommen!

Der Leistungsdruck, der in dieser Krise entstanden ist, hat Auswirkungen auf die Psyche der Kinder und Jugendlichen. Die Zahl an Essstörungen und Depressionen unter Jugendlichen hat während der Krise fatale Ausmaße angenommen, laut einer COPSY-Studie ("Corona und Psyche") des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) hätten sieben von zehn Kindern wegen der Krise reduzierte Lebensqualitäten, jedes dritte Kind leide unter psychischen Auffälligkeiten. Psychiater warnen vor kontinuierlicher Traumatisierung.

Uns muss bewusst sein, dass die Nachwirkungen der Coronakrise nicht nur wirtschaftlicher Natur sein, sondern noch lange in den Köpfen der Menschen nachhallen werden. Ich hoffe, wir beenden dieses Schuljahr gemeinsam in Präsenz!





Anna Luise Pichler, Salzburg, 6e-Klasse, Akad. Gymnasium