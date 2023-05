Jugendkultur in Salzburg ist tot

Das ohnehin schon peinlich zu erwähnende Angebot für Jugendliche wird durch die Kürzung des Budgets für das 5020 Festival nochmals verringert. Auch wenn es laut den politisch Verantwortlichen in Salzburg anscheinend genug "Jugendprogramm" gibt, darf ich versichern: Salzburgs Jugendkultur ist tot! Ich bin ja gespannt, welche vermeintlichen "Jugendacts" dieses Jahr laut Christoph Fuchs von der ÖVP am priorisierten Kaiviertelfest auftreten: In den letzten Jahren hätte ich mich als junger Mensch noch nie von diesem Programm angesprochen gefühlt.

Alles was das ambitionierte 5020-Team mit viel Engagement und Kreativität auf die Beine gestellt hat, platzt nun wie eine Seifenblase. Danke, ÖVP, FPÖ und alle, die an der Kürzung des Budgets beteiligt sind. Mal wieder bestätigt sich das Gefühl, dass für die Interessen junger Menschen in dieser Stadt kein Platz ist. Und da wundern sich die politischen

Entscheidungsträger, dass sich die Jugend von den etablierten Parteien und deren Politik resigniert abwendet.



Miriam Lindner, 5300 Hallwang