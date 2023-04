Jugendlandtag: Wer hat ihn erfunden?

Im Artikel "Kann die Politik die Jugend noch abholen?" (SN, 15. 4.) wurde die Aussage getroffen, ein Mitglied der Landesregierung habe "die Interessen der Jungen in den vergangenen fünf Jahren vertreten und mit Akzente viele Projekte wie den Jugendlandtag umgesetzt".

Ich darf zur Richtigstellung darauf hinweisen, dass der Salzburger Jugendlandtag in seiner derzeitigen Form im Auftrag von Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf - nach Zustimmung der Präsidialkonferenz des Landtags - von der Landtagsdirektion und Akzente Salzburg als Vertragspartner eigenständig entwickelt, vom Landtag 2016 erstmals durchgeführt und noch im Oktober 2016 auf Initiative dreier Landtagsabgeordneter landesgesetzlich verankert wurde.

Das zitierte Regierungsmitglied ist erst Jahre später in landespolitische Verantwortung eingetreten. Richtig ist, dass die regelmäßige Teilnahme der gesamten Landesregierung am Jugendlandtag und ihre Bereitschaft, dort Rede und Antwort zu stehen, für die Teilnehmenden interessant und spannend und die dadurch ausgedrückte Wertschätzung für die Jugendbeteiligung in Salzburg sehr wertvoll ist. Aufgehoben ist der Salzburger Jugendlandtag dort am besten, wo er entstanden ist und hingehört, im Landtag.





Josef Hörmandinger, 5020 Salzburg