Jugendliche kann man nicht zuhause einsperren

Wo sind die Bildungsexperten, Psychologen, Soziologen, Pädagogen, Orthopäden, Ernährungswissenschaftler, Sportmediziner etc., die endlich aufzeigen, dass man Jugendliche zwischen 14 und 18 nicht ein halbes Jahr zu Hause einsperren kann.

Die Oberstufenschüler zu Hause zu lassen, ist sicher die einfachste Alternative, da diese Gruppe nicht organisiert ist und somit nicht mit Gegenwehr zu rechnen ist.

Andererseits ist es an Phantasielosigkeit nicht mehr zu überbieten. Im ganzen Land wird das Geld im Gießkannenprinzip verschleudert, da gäbe es sicher noch die Mittel und die Möglichkeit, die Schüler wöchentlich zu testen, man könnte den Unterrichtsbeginn staffeln, man könnte Schichtbetrieb einführen. Dies alles wäre weitaus kostengünstiger als die Folgen dieser unverantwortlichen Entscheidung, die Schüler weiter "abzusondern" (welch unwürdiges Wort).

Sie erschweren den Jugendlichen die weitere altersübliche Entwicklung ihrer Persönlichkeit sowie das zukünftige Weiterkommen in allen Bereichen wie Wissenschaft, Kultur, Sport, Handwerk etc.

Das ist unverantwortlich und eine nicht wieder gut zu machende Schädigung unserer Jugend!

Dipl.-Ing. Gunther Fally, 5020 Salzburg