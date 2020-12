Jugendliche möchten ernst genommen werden

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen verständlicherweise einige harte Entscheidungen getroffen werden. Diese betreffen den Staat aus wirtschaftlicher Sicht, aber sie sind auch für uns als Gesellschaft auf unterschiedliche Weise eine riesige Kraftanstrengung. Kleinkinder sind anders betroffen als Arbeitstätige oder gar Risikogruppen. Doch auch Jugendliche wie mich treffen diese Einschränkungen in mehreren Bereichen des Alltags massiv. Leider wurde die Situation junger Menschen in dieser Pandemie lange ignoriert und wird es von der Politik über weite Strecken immer noch.

Durch das Distancelearning wurde eine grundlegende Umstellung des Schulalltags nötig. Nicht alle haben ein Endgerät zur Verfügung, um die Aufgaben zu erfüllen. Aufgrund der digitalen Kommunikation gestaltet sich auch das Erlernen des Schulstoffs schwieriger. Für Lehrer/-innen ist es komplizierter, den Stoff zu erklären und für uns Schüler/-innen ist es mühsamer, nachzufragen, wenn wir etwas nicht verstehen. Ein riesiges Problem ist außerdem die Kurzfristigkeit, mit der wir über neue Corona-Maßnahmen informiert werden. Für uns Schüler/-innen bedeutet das: Entscheidungen werden immer erst am Wochenende bekannt gegeben, und gelten dann schon ab dem nächsten Schultag. Somit bleibt de facto keine Zeit, sich auf die neue Situation vorzubereiten.

Freizeit ist ein wichtiger Ausgleich zum beruflichen und schulischen Alltag. Die Corona-Maßnahmen schränken diesen Ausgleich massiv ein und verunmöglichen ihn über weite Strecken. Vor allem für junge Menschen ist dies ein großes Problem, da wir die sozialen Kontakte mehr brauchen denn je, um unsere Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Jugendliche befinden sich in einer Phase der Abnabelung vom Elternhaus. Hierbei liegen die wichtigsten Bezugspersonen meist außerhalb des eigenen Haushalts. Dies führt bei einigen dazu, dass sie Verlustängste entwickeln und mitunter sogar Gefahr laufen, gravierende psychische Auswirkungen zu erleiden. Die schlimmste Vorstellung für viele Jugendliche ist es, mit den Eltern in den eigenen vier Wänden eingesperrt zu sein. Lockdown bedeutet aber genau das. Auch wenn sich die Problematik in dieser Pandemie nicht lösen lässt, könnte man das Problem lindern. Zum Beispiel, indem die Politik eine Regelung findet, bei der jeder eine Bezugsperson bestimmen und sich wenigstens mit dieser treffen darf.

Viele Maßnahmen sind verständlich, manche jedoch sind eine Zumutung. Vor allem aber wollen wir jungen Menschen von der Politik gehört, verstanden und in unseren Anliegen ernst genommen werden. Gerade während dieser Pandemie, in der vieles ungewiss ist, wünschen wir uns Struktur, Orientierung, und wenigstens ein Stückchen Alltag.



Anna Schmitt (Schülerin der BAfEP Bischofshofen), 5760 Saalfelden