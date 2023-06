Junge Leute und Klimaschutz

Wenn dieser Tage Greta Thunberg mit 20 Jahren ihre Schulbildung in Schweden abschließt und damit nicht mehr fünf Jahre lang am Freitag als Schülerin für einen Klimaschutz demonstriert. Greta Thunberg hat im August 2018 allein sich vor das Schwedische Parlament gesetzt, um von der Politik mehr Klimaschutz einzufordern. Es entwickelte sich in kurzer Zeit die internationale Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" als Bewegung in mehr als 180 Ländern.

Wer heute jungen Leuten politische Mitsprache und Mitbestimmung abspricht, sollte zumindest im Bereich Klimaschutz nachdenklich werden. Bildungsverantwortliche sollten Grundwissen nicht nur vermitteln können, sie sollten auch Handlungsfelder öffnen können und Engagement fördern.





Dr. Günther Dichatschek MSc., 6370 Kitzbühel