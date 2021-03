Junge Menschen brauchen Orientierung!

Das Interview von Frau Primaria Belinda Plattner, Fachärztin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, vom 27. Februar in den SN zeigt eine überaus engagierte Person, die den Fokus auf die gequälte Seele unsere Kinder sowie die Gefährlichkeit von Internetnutzung und smarte Technologien (Mobilfunkstrahlung/Elektrosmog ) legt.

Ich stimme Frau Dr. Plattner in jedem Punkt zu. Junge Menschen sind sehr wohl in der Lage kritische Situationen einzuschätzen und können dementsprechend gut damit umgehen. Den Tod, die Krankheit oder die Scheidung der Eltern gab es auch vor dem Coronavirus. Ein Leben, das sich vorwiegend aber vor Bildschirmen abspielt, die realen Freunde vermissen lässt, keine Bewegung mehr in den Alltag bringt und nur noch von Verboten geprägt ist, schlägt sich naturgemäß auf die psychische und physische Gesundheit und kann schlimme Nebenwirkungen zur Folge haben. (Abhängigkeit, Suizidgefahr, Depression, Schlafstörungen...) Kinder und Jugendliche brauchen in erster Linie vielfältige Möglichkeiten um ihre Sinne zu erproben, ihre Körper zu bewegen, die Natur zu erkunden und mit ihren Mitmenschen real zu kommunizieren u.v.m. - es gibt eine analoge Welt zu erobern und zu bestaunen.

Die Ärztin betont völlig zu Recht: Mit dem Internet lassen sich Unsummen von Geld verdienen, Social Media Plattformen sammeln Daten über unser Privatleben, unsere Vorlieben u.s.w. Die treuesten Kunden sind jene, die man im Kindes- und Jugendalter gewinnt - so sichert man Gewinne von morgen. Umso besorgniserregender ist die Tatsache, dass unsere Politiker die Pandemie zum Anlass nehmen unsere Jüngsten regelrecht an die Bildschirme knebeln und "bewusst" die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit ignorieren. Ersetzt die virtuelle Welt die analoge Wirklichkeit wird dies fatale gesundheitliche Folgen für die Gesundheit und Entwicklung nach sich ziehen. Mein Aufruf an alle Erziehungsberechtigten: Seid Vorbild! Junge Menschen machen nach, was die "Alten" vormachen! Als wertvolle "Lektüre" empfehle ich die zehn medizinischen Handyregeln der Wiener Ärztekammer.



Daniela Pichler, 5324 Hintersee