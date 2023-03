Junge Menschen und die Umwelt

Kaum zu glauben, da musste das Abfallservice in Salzburg 1,4 Tonnen Abfall beim Frühjahrsputz im öffentlichem Bereich sammeln. Da demonstrieren vorrangig junge Menschen gegen die "alten Klimasünder", aber was machen sie selbst für eine saubere Umwelt? Ist es umweltfreundlich, wenn der Müll der Schuljause (gut zu sehen in der Umgebung von so mancher Schule) achtlos im öffentlichen Bereich entsorgt wird? Weitere Beispiele von "Umweltsündern (jung und alt)" gäbe es genug!

Also liebe Aktivisten und Umweltschützer, fangt bei euch selbst an, für eine saubere Umwelt zu sorgen, dann seid ihr bei Demos und sonstigen Aktionen für mich glaubwürdig!



Monika Petschenig, 5061 Elsbethen