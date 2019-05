12. Mai - Muttertag. Ich steige in Nonntal um 15.00 Uhr in den 5er-Bus. Stolpere, verletze mich. Das Blut rinnt mir vom Bein. Ein sehr nettes, junges Mädchen nahm mich am Arm und brachte mich ins UKH. Sie wartet auf meine Erstversorgung, dann ging sie weg. Ich hätte ihr so gerne eine kleine Anerkennung gegeben, weil ich mich so gefreut habe, dass junge Menschen ein Herz für Ältere haben. So kann ich mich nur auf diesem Weg ganz herzlich bedanken und schließe sie in mein Herz. Danke.



Hermi Gartner, 5020 Salzburg