Jungpolitiker Dankl verspricht Hoffnung

Herr Koller, so sehr ich Ihre Kommentare fast immer schätze, so sehr bin ich mit diesem Kommentar ("Kann man ein bisserl kommunistisch sein?", SN, 25. April) nicht einverstanden. Es ist meines Erachtens außerordentlich unfair, mörderische Scheußlichkeiten einem Jungpolitiker anzulasten, der diese ja gar nicht bestreitet, sondern zu recht darauf besteht, dass es daneben auch andere kommunistische Spielarten gibt. Kay-Michael Dankl hat in der gestrigen ZIB 2 völlig zurecht darauf hingewiesen, dass das Christentum ja auch nicht nur an den Autodafés oder den Kreuzritterrotten gemessen wird.

Ich muss gestehen, dass ich ernsthaft überlegt habe, diesmal kommunistisch zu wählen, da Herr Dankl eine ernst zunehmende Alternative zu der völlig außer Rand und Band geratenen SPÖ geworden ist, für die ich mehrmals für den Landtag und den Gemeinderat kandidiert habe (Wiener Neustadt, Niederösterreich). Aber nach dem Kotau von Faymann und Gusenbauer vor Dichand sen. habe ich mein Parteibuch retourniert (Brief 2008).

Die Sehnsucht nach einer linken Alternative bleibt aber groß. Und Herr Dankl ist das unverbrauchte junge Gesicht, das dem entspricht. Dagegen ist Herr Doskozil genau der Altpolitiker, der aus dem Hinterhalt aus persönlichen Gründen andere schlecht macht, ohne aber selbst Konsequenzen zu ziehen. Er ist an dem derzeitigen fürchterlichem Bild, das die SPÖ bietet, ursächlich schuld. Eine Befragung, Abstimmung oder was auch immer zu fordern und zu beschließen, ohne vorher die Regeln festzulegen, zeugt von einer eklatanten Führungsschwäche. Freilich ist die von mir außerordentlich hochgeschätzte Frau Rendi-Wagner hierbei nicht ganz unbeteiligt. Aber andrerseits hat sie eine Standfestigkeit gegen diese hinterhältigen Attacken bewiesen, die jedenfalls Respekt abverlangen.

Aber summa summarum sehe ich in diesem Versagen der Parteigranden mit einem Grund für den sensationellen Erfolg des Jungpolitikers Dankl, der im Gegensatz zur FPÖ keine Beziehung zu dem menschenverachtenden Regime Putins unterhält. Dass es dieser Partei gelungen ist, trotz ihrer Wissenschaftsfeindlichkeit und Anfälligkeit für jede Verschwörungstheorie - und mag sie noch so abstrus sein - weiter Stimmen zu gewinnen, halte ich für wesentlich problematischer. Herr Kickl als möglicher Bundeskanzler ist für unsere Demokratie wesentlich gefährlicher als Herr Dankl als möglicher Bürgermeister von Salzburg.





Olaf Arne Jürgenssen, 5342 Abersee