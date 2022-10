Kachelofen hilft über den Winter

Zum Artikel "Experten warnen vor Gefahren beim Heizen" (SN vom 12. Oktober):

Meine Frau und ich bewohnen ein Haus, dessen Anfang ins 17. Jahrhundert reicht und zwei Kachelöfen als zusätzliche Heizquelle hat. Wir heizen in der Übergangszeit mit diesen Öfen, sparen Strom und brauchen dadurch die Hauptheizung (eine Luftwärme Pumpe) erst aktivieren, wenn's richtig kalt wird.

Die Anleitung der so genannten Experten kann ich nicht nachvollziehen:

1) Wie kann ich einen Kachelofen mit großem Scheitholz befüllen? Ich werde nicht irgendwelche chemischen Anzündhilfen kaufen, die SN vom Vortag eignet sich perfekt!

2) Außerdem um eine rasche Verbrennung zu erreichen wird ganz unten natürlich Papier und darauf Zweckholz( am Besten dünnes, gespaltenes Brettholz)gelegt

3) Darauf dann die größeren "Scheitel" legen, übliche Länge 33 cm.

4) Das Papier anzünden und durch den Luftzug werden die Flammen von unten sehr schnell entfacht und lodern nach oben, wo die Größeren Stücke rasch in Brand gesetzt werden.

5) In ca. 30 Minuten kann man die Ofentüre schließen und der Kachelofen kann seine behagliche Wärme entwickeln und abgeben.

Die Leute von früher haben nur mit Holz geheizt und ich nehme an sie haben mehr Erfahrung gesammelt, als die neuzeitlichen Experten, die meinen, alles theoretisch errechnen zu können.





Johann Holzmeister, 5760 Saalfelden