Käfighaltung in der Volksschule

Nach welchen Maßstäben und Grundsätzen werden die Verordnungen in unserer heutigen Zeit - Stichwort Corona - erlassen? Ich habe den Durchblick verloren. Ein Beispiel: Während im Handel ab dem 8. Februar die höchsten "Biostandards" zur Anwendung kommen (20 m² pro Person), müssen wir in der Volksschule mit der "Käfighaltung" zufrieden sein. In meiner Klasse mit 56 m² werden sich nach den Ferien wieder 20 Kinder plus eine Lehrperson für vier bis fünf Stunden täglich aufhalten. Die Schnelltests sollen eine gewisse Sicherheit in der Schule bieten, werden aber (nächstes Beispiel) beim Friseurbesuch nicht anerkannt. Weil zu unsicher? Irgendwann werden wir es wissen.

Ich bitte um Nachhilfe, um endlich meine Defizite aufholen zu können. In der Semesterschule, zu Ostern oder in der Sommerschule? Jederzeit bereit. Denn während viele Arbeitnehmer momentan über Kurzarbeit klagen, sind wir in der Schule bei der Langarbeit angekommen.





Mag. Eva Niedermüller, BEd, 5120 St. Pantaleon