Kämpfen Sie für den Erhalt der Schule!

Am 11. November 2022 fand endlich wieder ein Laternenfest statt. Man könnte meinen "fast so wie früher", fast so wie vor der Pandemie, unbeschwert, wo Kinderaugen mit dem Licht der Laterne um die Wette strahlten.

Leider trügt der Schein, und dieses Leuchten könnte für die Schüler und Schülerinnen, aber auch für die Eltern und Lehrer der privaten Volksschule der Franziskanerinnen in der Schwarzstraße im Jahr 2025 ein Ende nehmen.

Eine Schule, die seit mehr als elf Jahrzehnten besteht und mit einer perfekten Mischung aus sozialer Kompetenz, Vielfalt, Gemeinschaft und Bildung eine Lehrform etabliert hat, die von Erfolg geprägt ist, soll wegen einer fehlenden Finanzierung einfach eingestampft werden!

Ich bitte hier alle Entscheidungsträger eindringlichst, in sich zu gehen, kämpfen Sie für die Bildung unserer Kinder, gehen Sie nicht den Weg des geringsten Widerstands, zeigen Sie der nächsten Generation, was Nächstenliebe und Wertschätzung bedeuten, und handeln Sie richtig!

Es kann doch nicht sein, dass ein Konzept, das von Erfolg geprägt ist, nicht mehr fortgeführt wird.

Vermutlich werden Sie in Zukunft dankbar sein, wenn

Sie als älterer Mensch in einem Altenheim von einer Generation betreut werden, die den Menschen im Fokus hat und nicht das Geld.



Angelika Schön, 5020 Salzburg