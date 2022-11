Kämpft um die guten Pflegekräfte!

Als ich dem SN-Bericht vom 19. 11. 2022 entnehmen konnte, dass Senecura nicht mehr über das Seniorenheim Radstadt wirken wird, sondern die Gemeinde wieder die Verantwortung übernimmt, dachte ich, dass viele Bewohnerinnen und Bewohner und Pflegekräfte wieder unter einer besseren Qualität leben und arbeiten können. Das Heim stand früher unter sehr zufriedenstellender Führung und hatte einen guten Ruf.

Dass das Team unter der neuen Voraussetzung den Arbeitsplatz verlassen hat, ist gut nachvollziehbar, wie sich herausstellte. Fall Lehen hat ja auch darunter gelitten.

Dass Sie, Herr Pewny, jetzt Personal suchen, ist klar, aber es ist unverständlich, dass Sie den ehemaligen Angestellten den Rücken zuwenden. Sollte nicht an die Bewohnerinnen und Bewohner gedacht werden, die dieses Personal in der Pflege mit Freude aufnehmen wollen? Angestellte, zu denen sie schon Vertrauen hatten, die ihre Sprache sprechen? Wenn es noch Vorfälle gegeben hat, wie Sie erwähnen, dann sollten Sie diese auch begründen, wenn sie so gravierend sind.

Am 23. 11. 2022 lese ich in den SN von den damaligen Pflegekräften, die sich selbst zu Wort melden, sehr viel Positives. Und wie ich entnehme, fanden sie leider kein offenes Ohr beim Herrn Bürgermeister. Das finde ich sehr bedauerlich. Ein Bürgermeister steht für ein gutes Miteinander und ist bemüht für sein Volk, damit es diesem gut geht.

Ich appelliere an die Angehörigen. Habt Mut und kämpft für die guten Arbeitskräfte und setzt euch für eure Angehörigen, die Bewohner, ein. Ich hoffe auf offene Ohren.



Maria Rattensberger, 5020 Salzburg