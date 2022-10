Kafka in der Post

Dem Leserbrief von Andreas Lackner (im Lokalteil der SN vom 22. 9.) darf ich meine eigenen Erfahrungen hinzufügen: Nachsendeantrag von 1080 nach 5310, von Wien nach Mondsee. Während der dreimonatigen Laufzeit werden zwei RSA und fünf normale Briefsendungen trotz Nachsendeantrag an 1080 zugestellt. Beide Postämter, 1080 wie 5310, weisen jede Verantwortung von sich. Ich solle mich an kundenservice@post.at wenden. Gesagt, getan - zurück kommt blitzschnell folgende Meldung:

Liebe*r Kund*in,

Wir verbessern laufend unser Service. Damit wir so schnell wie möglich eine Lösung für Sie finden können, haben wir unsere Kontaktkanäle gebündelt.

Sie erreichen uns jederzeit über unser Kontaktformular. Wenn Sie Informationen zum Status Ihrer Sendung benötigen, finden Sie diese auf unserer Homepage oder in unserer App.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihr Post-Kundenservice

Anruf bei der Hotline nach langer Wartezeit wird mir verheißen, einer der beiden RSA Briefe werde an die richtige Adresse weitergeleitet. Dies, so wird sich zeigen, dauert an die zwei Wochen. Dazwischen Anruf der Hotline auf meinem Anrufbeantworter: ich sei selber schuld, da ich im Nachsendeantrag die Top Nr. 31 nicht angegeben habe. Da es sich bei 1080 wie 5310 um Einfamilienhäuser handelt, eine einigermaßen absurde Idee. Nochmaliger Versuch zur Klarstellung bei der Hotline wegen unzumutbarer Wartezeit abgebrochen. Laufende Verbesserung des Services? Kontaktkanäle gebündelt? Wohl eher eine Verhöhnung des Postkunden.



Mag. Elisabeth Bernecker, 5310 Mondsee