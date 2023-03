Zu "Wald ändert sein Aussehen" vom 21. 3. 2023: Seit etwa einem Jahr ist bei uns im Pongau, Sonnenterrasse (St. Veit, Goldegg, Schwarzach), ein Kahlschlag an Laubbäumen im Gange, der vermutlich durch die horrenden Brennholzpreise

entfacht wurde. Ob durch Landwirte, Straßenmeisterei oder Gemeinde, jedes noch so kleine Bäumchen landet in der Vertikalen auf einer Holzstaffel.

Es ist in letzter Zeit sehr hell geworden im Pongau. Ob wir im Sommer den Baumschatten vermissen werden?



Peter Eisenberger, 5620 Schwarzach