Kalte Herzen schlagen zu laut

"Das Kalte Herz" ist ein Märchen von Wilhelm Hauff. Es geht in diesem Märchen um Träume, die Menschen haben, und wie sehr ihr Verstand, um sich diese Träume erfüllen zu können, ihr Herz verkümmern lässt. Auch Richter in Asylverfahren, Politiker, die über humanitäre Nothilfe oder Bleiberecht entscheiden können, befinden sich in diesem Herz-Verstand-Dilemma.

Herr Rohulla M., ein Freund, vor vier Jahren aus Afghanistan wegen Morddrohungen nach Salzburg geflüchtet, 2021 für seine ehrenamtliche Tätigkeit mit dem Ute-Bock-Preis ausgezeichnet, in Salzburg in der Behindertenarbeit tätig, vorbildlich integriert, hat sich für eine freiwillige Ausreise, eher aus Resignation als aus innerer Überzeugung, entschieden. Er kehrt in ein brutalisiertes Land zurück, hat Angst, keine Perspektive. Sein Traum, genährt von Versprechungen der Politik nach Integration, wurde ihm genommen, er wurde belogen.

Im Märchen "Das Kalte Herz" tauschen Menschen ihr Herz gegen Erfolg, Posten, Macht, Geld und Ansehen. Dieses kalte Herz verhindert Hilfe für Kinder aus Moria, den Glauben an Integration, Hilfe derer, die helfen wollen, es spaltet die Gesellschaft. Dieses kalte Herz schlägt mir zu laut, ich möchte mir die Ohren zuhalten.

Michael Schmeikal, 5084 Großgmain