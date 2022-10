Kaltes Wasser in den Schulen

Hat sich die Stadt einmal Gedanken gemacht, wie man warmes Wasser ohne Öl und Gas und fast ohne Strom herstellen kann?

Ich empfehle Solarkollektoren (Solarthermie) mit entsprechenden Warmwasserspeichern oder Photovoltaik mit Heizstäben für die Pufferspeicher. Auch das Legionellenproblem kann man in den Griff bekommen! Ich vermute aber, dass die Schulhausverwaltungen rückständig und in vielen Fällen noch mit Einzelelektroboilern unter den Waschbecken ausgerüstet sind. Wenn dem so wäre, wurde der Energiewandel leichtsinnig verschlafen.



Peter Renoth, D-83471 Berchtesgaden