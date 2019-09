Kaltes Wetter wird die Klimastreiks von alleine beenden

Ich freue mich heuer direkt auf den Beginn des feuchtkalten Herbstwetters, denn ich hoffe, dass die Mütter dann auf dauernd verschnupfte und hustende Kinder schon aus Selbsterhaltungstrieb reagieren werden und dem Unfug der "Schulstaglerdemonstrationen" am Freitag ein Ende bereiten. Die Schulverwaltung sollte darüber nachdenken, ob sie nicht statt des Samstags den Freitag unterrichtsfrei geben sollte. Die berufstätigen Mütter in Handelsbetrieben wie Spar, Billa etc. würden es danken, denn als der Samstag nur ein halber Arbeitstag war, mussten die Familien auf den Samstagsunterricht Rücksicht nehmen. Jetzt ist der Samstag im Handel bis 17 Uhr unterwegs und die Schüler haben unterrichtsfrei und sind daher unbeaufsichtigt.

Mag. Christine Ulrich, 5020 Salzburg