Kampf der Bodenversiegelung!

Mein Nachbar will einen Swimmingpool bauen. Obwohl dadurch wertvolles Garten-Grünland versiegelt würde, reagierten weder Umweltanwaltschaft noch Naturschutzbehörde auf meine Beschwerden. Dieser Teich würde zu einer lokalen Klima-Veränderung führen, Gelsen als Aufzucht-Becken dienen, Igel und andere Kleintiere der Gefahr des Ertrinkens aussetzen und im Umkreis von 100 Metern die Nachtruhe durch allabendliches Froschgequake stören.

In letzter Notwehr biete ich Bestpreise für lebende Grubenlaufkäfer, Spottdrosseln, Alpenkammolche und andere Landes/EU-weit geschützte Tiere. Nach erfolgreichem Einsatz werden diese Nothelfer - gut gefüttert - wieder an deren Besitzer zurückgegen. Eillieferung erbeten an: "Bürgerinitiative gegen Bodenversiegelung", Gretchenstraße 13, 5020 Salzburg.





Helmut Hintner, 5020 Salzburg