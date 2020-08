Kampf gegen das Zubetonieren

Jeder vernünftige Mensch ist gegen eine unnötige Zubetonierung unserer Landschaft. Wenn sich nun Unternehmer, Ärzte und Festspielstars mediengerecht gegen grassierende Bauwut und Verschandelung unserer Landschaft aussprechen - sie haben sicher Wohnmöglichkeiten im Grünen -, so übersehen sie, dass die Einwohnerzahl in Österreich in den letzten Jahren rasant gestiegen ist und sie noch steigen wird. Wie und wo sollen diese Menschen zu erschwinglichen Wohnungen kommen? Aufstocken von bestehenden Wohnblöcken zu Wohnsilos allein wird nicht ausreichen.



Dr. Wilhelm Pölzl, 5020 Salzburg