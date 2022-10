Kampf gegen Korruption

Der in Niederösterreich beginnende Wahlkampf bietet ideale Gelegenheit, um einen politischen Reinigungsprozess zu starten. In einer gemeinsamen Resolution sollten alle im NÖ Landtag vertretenen Parteien dem Postenschacher abschwören. Zukünftig dürfe die Mitgliedschaft in einer politischen Organisation zu keinen persönlichen Vorteilen führen. Jede Form des Machtmissbrauches, von Parteibuch- bis Vetternwirtschaft, ist aus unserem Land zu verbannen. Bei Johanna Mikl-Leitner, Franz Schnabl und Co. soll die Erneuerung Österreichs beginnen. Die übrigen Länder und der Bund haben Folge zu leisten. So kann es gelingen, den Korruptionssumpf trockenzulegen.

Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien