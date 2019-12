Die Stadt Wien (Sozialstadtrat Peter Hacker) will den Kampf gegen die organisierte Bettelei verschärfen. Warum nicht auch in Salzburg?

Endlich hat man begriffen, dass hinter dem Bettlerwesen eine Mafia steckt.

An alle Gutmenschen die noch an das Christkind glauben: Wacht endlich auf.

Gebt den Bettlern nur zu Essen und kein Geld, dann werdet ihr sehen, was passiert.

Ich hoffe sehr, dass sich Salzburg hier die Stadt Wien zum Vorbild nimmt und diese Gaunerei abstellt.

Werner Eichinger, 5431 Kuchl