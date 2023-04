Kampf um den S-Link

Sollte es hier zu einer Bürgerbefragung kommen, so will sich Verkehrslandesrat Stefan Schnöll für Abstimmungen auch in den anderen Gemeinden im Projektgebiet einsetzen, denn "Es kann nicht sein, dass 150.000 Bewohner der Stadt über ein Infrastrukturprojekt abstimmen, das eine Million Menschen betrifft."

Anscheinend befürchtet er ein negatives Ergebnis in der Stadt und hofft, dass die Zustimmung in den durch den S-Link profitierenden Gemeinden so hoch ist, dass sich unterm Strich eine Mehrheit für den Bau dieser Milliarden Euro teuren, im Stadtgebiet unterirdisch geführten Lokalbahn-Verlängerung bis Hallein ausgeht.

Eine ähnliche Stadt-Land-Konfrontation gab es auch 2006: Damals ging es um eine Winter-Olympia-Bewerbung. Angesichts der horrenden Kosten und des hohen Risikos gab es ein klares "Nein" der Stadtbewohner, auf dem Land hingegen eine deutliche Zustimmung - insbesondere dort, wo es Fremdenverkehr gibt. Die höchste mit 78 Prozent im Pongau - denn dort waren die Austragung der alpinen Bewerbe vorgesehen und sagenhafte Gewinne zu erwarten.

So weit, so klar - aber wie kommt der Herr Landesrat auf die von dieser Bahn betroffene 1 Million Menschen? Die Stadt hat ca. 160.000 Bewohner, die vom Herrn Landesrat angesprochenen Gemeinden wohl kaum mehr - zusammen ist man also weit weg von der behaupteten Million - kann es sein, dass das Einzugsgebiet, aus dem Bahn-Benutzer zu erwarten sind, willkürlich solange erweitert wurde, bis das Ziel "1 Million Betroffene!" erreicht war? Zudem ist kaum anzunehmen, dass alle "Betroffene" diese Bahn auch (mehr oder weniger oft) benutzen würden.

Bei dieser Gelegenheit ein Kommentar zur S-Bahn-Haltestelle Lehen-Altstadt:

Wer dieser Bezeichnung vertraut, kommt drauf, dass zum Ziel Altstadt ca. mehr als 1 km gehen angesagt ist - ein unerwartetes Problem für ältere, gehbehinderte Touristen und Mütter mit Kleinkindern ohne Kinderwagen - ein klarer Fall von Etiketten-Schwindel!

Es ist zu hoffen, dass unsere Politiker/Verkehrsplaner nicht auf die Idee kommen, auch andere Haltestellen ähnlich irreführend zu benennen.





Helmut Hintner, 5020 Salzburg