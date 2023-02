Kampfjets für die Ukraine?

Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert einmal mehr westliche Kampfjets für die Verteidigung. Zusagen von Frankreich und Deutschland erhielt er keine. Zuvor hatte er bereits Großbritannien um Kampfflugzeuge ersucht. Premierminister Rishi Sunak will nun prüfen lassen, ob geeignete Kampfflugzeuge für die Ukraine verfügbar sind, und als vorbereitende Maßnahme Jetpiloten in der RAF ausbilden.

Es gibt auch militärische Gründe, die gegen eine Lieferung westlicher Kampfjets an die Ukraine derzeit sprechen. Die Ausbildung der Techniker und Piloten würde lange dauern und man benötige eine fachspezifische Infrastruktur in der Ukraine. Kampfflugzeuge werden durch die russische Flugabwehr relativ leicht abgeschossen. Die erwünschte räumliche Wirkungstiefe kann durch Drohnen und Flugkörper, sowie mit einer weitreichenden Artillerie ebenfalls erzielt werden. Für die Abwehr von Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern sind bodengestützte Flugabwehrsysteme besser geeignet und kostengünstiger, als moderne Kampfflugzeuge. Wesentlich ist, dass die an die Ukraine zugesagten Panzer und weitreichenden Artilleriesysteme, noch vor einer möglichen russischen Offensive, die Front erreichen.





Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels