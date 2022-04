Kaninchen sind kein Ostergeschenk

Bitte verschenken Sie keine lebenden Osterhasen! Leider hält die anfängliche Begeisterung den Anforderungen des Alltags oft nicht lange stand, denn mangels Information haben viele Halter völlig falsche Vorstellungen von Kaninchen und stellen damit unrealistische Erwartungen an die Tiere. Wenn Sie sich selbst Enttäuschungen und Ihrem Tier ein trauriges Tierheimschicksal ersparen wollen, stellen Sie sorgfältige Überlegungen an bevor sie Kaninchen nehmen!

• Kaninchen sind Rudeltiere, die unbedingt Artgenossen brauchen und an diesen weit mehr als an Menschen interessiert sind.

• Kaninchen sind Fluchttiere und nicht, wie fälschlicherweise oft angenommen, Kuscheltiere. Viele Kaninchen lassen sich daher nur ungern anfassen und hochheben.

• In einem Käfig ist artgerechte Kaninchenhaltung niemals möglich, da Kaninchen ihren starken Bewegungsdrang nur in einem Freigehege unter Artgenossen ausleben können.

• Kaninchen haben eine Lebenswartung von sieben bis acht Jahren. Ist Ihr Leben auf Jahre hinaus überschaubar genug, um die Verantwortung für die Tiere ein ganzes Kaninchenleben lang zu übernehmen?

• Jedes Tier hat arteigene Bedürfnisse und stellt entsprechende Anforderungen an den Halter. Haben Sie sich umfassend über die artspezifischen Bedürfnisse von Kaninchen informiert und sind Sie auch in der Lage diese zu erfüllen?

• Sind Sie sich über die finanziellen Anforderungen, die Kaninchen langfristig darstellen, im Klaren?

• Ist jeder im Haushalt (incl. des Vermieters), mit der Entscheidung Kaninchen zu nehmen, einverstanden?

Gerade in den Monaten nach Ostern landen unzählige unüberlegt angeschaffte Kaninchen in den Tierheimen. Wenn sie sich entschließen Kaninchen zu halten, dann sollten sie unbedingt armen Tierheimtieren ein neues Zuhause geben, anstatt die Tierzuchtindustrie zu unterstützen.





Ingrid Stracke Tierschutzverein, Tierheim und Gnadenhof Purzel&Vicky, 8076 Vasoldsberg