Kann die EU nur wachsen?

Die aktuellen Berichte bezüglich den zurückgehaltenen Milliarden Förderungen für Ungarn bestürzen mich. Ungarn bekommt seit mindestens 2008 (da war ich circa hundertmal beruflich dort) Milliarden an Förderungen. Wären dafür Dankbarkeit angebracht oder ein fieses Verhalten am EU-Gipfel diese Tage? Einstimmigkeitsentscheidungen blockieren, um an die neuen Förderungen zu gelangen. Es geht nur um die Rechtstaatlichkeit? Geht's noch? Meine Freunde von damals haben schon 2011 gesagt, wer es sich leisten kann, verlässt das Land. Das verstehe ich jetzt. Was ich nicht verstehe ist, dass die EU anscheinend nur wachsen kann.

Bernhard Fink, 5201 Seekirchen