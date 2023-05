Kann jeder machen, was er will?

"Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." (Immanuel Kant). Eine Frage dazu an die Straßen-Klimakleber: Gilt für Sie das Wort von Immanuel Kant nicht? Kann jeder (rücksichts-los) machen, was er will?

Pfarrer em. Dr. Karl. H. Salesny SDB, 1030 Wien