Kann künstliche Intelligenz helfen?

Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit in aller Munde. Und wenn die Humanintelligenz nicht fähig oder willens ist, sollte zumindest versucht werden, KI sinnvoll zu nutzen. In der Stadt behindern zahlreiche Baustellen den Fluss des Verkehrs, der durch Umleitungen anders geführt werden muss. Die Ampelanlagen nehmen aber - so der Eindruck - auf die geänderte Situation keine Rücksicht.

Beispiel Vogelweiderstraße im spätnachmittäglichen Berufsverkehr. Ein Stau bildet sich stadteinwärts fast von der Baron-Schwarz-Park-Brücke bis zur Sterneckstraße. Grund ist die Baustelle in der Schallmooser Hauptstraße. Der Hauptverkehr muss an der Kreuzung mit der Sterneckstraße links oder rechts abbiegen. Nach links verhindern Fußgänger und Gegenverkehr ein zügiges Freimachen der Kreuzung, sodass in einer Ampelphase drei bis fünf Fahrzeuge weiterkommen. Wenn ein Lkw an der Kreuzung steht, gelingt es nur dem einen Fahrzeug. Andererseits ist der Querverkehr lückenhaft.

Anderes Beispiel: Die wechselnden Situationen im morgendlichen und abendlichen Pendlerverkehr. Was wäre dabei, die Ampelschaltungen individuell der Verkehrssituation anzupassen? Wenn es die Humanintelligenz nicht schafft, könnte man es doch mit der künstlichen versuchen. Nicht alle Autos schalten automatisch bei Stillstand den Motor aus. Vielleicht wäre auch das ein Beitrag zum Klimaschutz.



Robert Faust, 5020 Salzburg